Altınordu fena patladı

Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig'e çıkmak isteyen Atınordu, evinde Eskişehirspor'u 6-3 yenerek zirve yarışında puan kaybetmedi. . Mücadelenin henüz 2. dakikasında Ahmet İlhan Özek'in sağdan ortasında Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi: 1-0. 18'de Kahraman'ın pasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda Eskişehirspor kalecisi Cengiz, meşin yuvarlağı kornere attı. 30'da Metehan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Muzaffer farkı ikiye çıkardı: 2-0. 32'de Enis Destan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli fileleri havalandırdı: 3-0. 37'de topla ceza alanına kadar giren Ahmet Dereli kalecinin yanından topu kaleye gönderdi: 4-0.

GOLLERE 2. YARIDA DEVAM

55'te Eskişehirspor Atilla ile mutlak golü kaçırdı. 65'te Eskişehirspor atağında Halil sert bir şutla kaleci Erhan'ı mağlup etti: 4-1. 77'de Metehan'ın ara pasında Ahmet Dereli plase ile skoru 5-1'e getirdi. 80'de Eskişehirspor farkı 3'e indirdi. Topuk pasını iyi kontrol eden Uğurcan düzgün bir vuruşla köşeyi buldu: 5-2. 89'da Metehan'ın yerden pasında topa gelişine vuran Burak durumu 6-2'ye getirdi. 90+2'de Onur'un pasında topla buluşan Uğurcan güzel bir gol attı: 6-3. Altınordu maçı 6-3 kazandı.



EROĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor karşısına iki değişiklikle çıktı. Genç teknik adam orta alanda Oğulcan'ın yerine Muzaffer'i kadroda değerlendirirken, Ufuk'un yerine de Ahmet Dereli ile oyuna başladı. Ufuk ve Oğulcan sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemedi. Teknik direktör Eroğlu, takım dizilişinde de değişikliğe gitti. Geçen hafta İstanbulspor maçında Enis ile birlikte ileri uçta görev yapan Metehan kanatta görev yaparken Ahmet Dereli bu kez santrfor olarak sahaya çıktı.



ALTINORDU GELİYOR

GELİYOR Türkiye'nin Altınordu'su' sloganıyla Süper Lig hedefinde emin adımlarla ilerleyen Altınordu, dün son sıraya demir atan rakibi Eskişehir'i rahat geçti. İlk yarıda 4-0'lık skoru yakalayan kırmızı-lacivertliler maçı çok erken kopardı. Dolasıyla ikinci yarıda da farklı skoru bulan takıma rehavet geldi. Son 10 maçından 7 galibiyet elde eden İzmir ekibinin önümüzdeki hafta Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Kalan 6 haftada Play-Off'u kovalayan Ankara ekibinin dışında Adana Demir, Giresun ve Tuzla gibi dişli, Akhisar ve Balıkesir gibi de kümede kalma savaşı veren ekipler rakip olacak. Ancak genç kadrosu ve tecrübeli isimlerin katkısıyla Altınordu, Süper Lig'in en güçlü adayı. İzmir ekibi Keçiörengücü'nü de yenerse ilk 2 şansını da sonuna kadar kovalayacaktır.



ESKİŞEHİRSPOR'DAN BİRİNCİ LİG'E VEDA

BİRİNCİ Lig'de Altınordu'ya 6-3 mağlup olan Eskişehirspor, sezonunun bitimine 6 hafta kala ligden düşen ilk takım oldu. Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla da mücadele ediyordu. Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü. 2016-2017'den beri 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda Birinci Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında Birinci Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.

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