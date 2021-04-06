Altınordu’dan süper adım

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu fırtınası dinmiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıkışa geçen kırmızılacivertliler, evinde Eskişehirspor'u da 6-3'lük skorla aşarken, Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. Son 10 maçtır yenilmez armada olan İzmir ekibi müthiş bir seri yakalarken bitime 6 maç kala ikinci sıradaki Samsunspor ile 2 puanlık farkı korudu, lider Giresunspor'la olan puan farkını ise 5'e indirdi.

Altınordu, son 10 maçlık süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma şansını da artırdı. Kırmızılacivertliler, son 10 maçlık süreçte Bursaspor, Boluspor, Ankaraspor, Altay, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Eskişehirspor'u yenerken, Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'la berabere kaldı. İzmir temsilcisi kalan 6 haftada sırasıyla Keçiörengücü (D), Adana Demirspor (İ), Akhisar (D), Giresunspor (İ), Tuzlaspor (İ) ve Balıkesirspor (D) ile oynayacak.