Altınordu’da Dereli coştu

Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig yarışı veren kırmızı lacivertli İzmir ekibinde genç forvet Enis durdu. Tecrübeli Ahmet Dereli devreye girdi

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehir'i evinde 6-3 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Altınordu'da golcülerden Enis Destan durdu, Ahmet Dereli ise coştu.

Bu sezon gösterdiği performansla 18 yaşında A Milli Takım'a davet edilen Enis, son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. Ligde toplam 9 kez fileleri sarsan genç forvet en son 27 Şubat 2020 tarihinde 1-0 kazanılan Ümraniye önünde gol attı. Ahmet Dereli ise son haftalarda gösterdiği çıkışla takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli futbolcu son 4 maçta 5 gol birden attı.

Özellikle Eskişehirspor'la oynanan son maçta ağlara 4 gol birden bırakan 28 yaşındaki futbolcu galibiyette önemli rol oynadı. Ahmet Dereli de toplam gol sayısını 9'a çıkarıp Enis'le birlikte takımının en skorer iki futbolcusundan biri olmayı başardı.