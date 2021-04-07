Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig yarışı veren kırmızı lacivertli İzmir ekibinde genç forvet Enis durdu. Tecrübeli Ahmet Dereli devreye girdi
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehir'i evinde 6-3 yenerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Altınordu'da golcülerden Enis Destan durdu, Ahmet Dereli ise coştu.
Bu sezon gösterdiği performansla 18 yaşında A Milli Takım'a davet edilen Enis, son 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. Ligde toplam 9 kez fileleri sarsan genç forvet en son 27 Şubat 2020 tarihinde 1-0 kazanılan Ümraniye önünde gol attı. Ahmet Dereli ise son haftalarda gösterdiği çıkışla takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli futbolcu son 4 maçta 5 gol birden attı.
Özellikle Eskişehirspor'la oynanan son maçta ağlara 4 gol birden bırakan 28 yaşındaki futbolcu galibiyette önemli rol oynadı. Ahmet Dereli de toplam gol sayısını 9'a çıkarıp Enis'le birlikte takımının en skorer iki futbolcusundan biri olmayı başardı.
Altınordu’da Dereli coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.