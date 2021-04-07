Eroğlu: “Herkes hazır olmak zorunda”

ANKARA Keçiörengücü'ne konuk olacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tüm takımın başarı için çok çalıştığını ve sisteme uyum sağladığını söyledi. Eroğlu, "Önümüzde çok önemli, kritik maçlar var. Herkes hazır olacak. İnanıyorum sezonu ilk 6 içinde bitireceğiz" dedi.

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