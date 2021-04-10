Altınordu ağır yaralı

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin **, Abdulkadir ** (79 Fatih *), Mehmet **, Mert **, Soner **, Süleyman ** (68 Ilir Mustafa *), Uğur **, Burak ** (79 Issah *), Barış *** (79 Dialiba *), Cem Ekinci *** (86 Melih *), Eze **

ALTINORDU: Erhan *, Ufuk *, Kahraman *, Salih *, Muzaffer * (71 Burak İnce *), Oğulcan * (71 Furkan Çil *), Recep *, Ahmet İlhan **, Metehan *, Enis *, Ahmet Dereli * (8 Hüsamettin * 59 Emre Nefiz *)

GOLLER: Dk: 18-76 Cem, 25 Mehmet, 46 Eze, 49 Enis, 52 Barış, 57 (Pen)-64 Ahmet İlhan,

SARI KARTLAR: Eze, Mert, Uğur, Burak (Keçiörengücü) Oğulcan, Ahmet İlhan, (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, deplasmanda Keçiörengücü'ne 5-3 yenildi. İzmir ekibinin 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Kırmızı-lacivertliler 52 puanda kalırken, Ankara ekibi 49 puana ulaştı. 17'de Ahmet İlhan'ın pasında Enis'in kafasında top kalecide kaldı. 18'de Barış'ın sol çaprazdan cılız şutunda arka direkte Cem Ekinci topu filelere yolladı: 1-0. 25'de Barış, soldan son çizgiye indi. Ortasında Eze'nin şutunda kaleci Erhan topu çeldi. Boşta kalan topu Mehmet kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 39'da Barış'ın şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. 44'te Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında arka direkte Oğulcan uygun durumda topu kaleye yollayamadı. 45+2'de Altınordulu Recep Aydın'in vuruşunda kaleye giden top savunmadan sekti.

ÇABALAR PUANA YETMEDİ

46'da Altınordu savunmasının hatasında topu kapan Eze çalımlarla kaleye sokuldu. Sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-0. 49'da Metehan'ın soldan ortasında Enis kafayla topu filelere yolladı: 3-1. 52'de Sol çaprazda Barış'ın şutunda Altınordu kalecisi Erhan topu çeldi. Barış boşta kalan topu ağlara gönderdi: 4-1. 55'te Uğur ceza sahasında Oğulcan'a sert girdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de Ahmet İlhan atışı gol çevirdi: 4-2. 64'te Metehan'ın pasında Ahmet İlhan topun gelişine sert vurarak kaleciyi avladı: 4-3. 76'da Barış'ın pasında Cem Ekinci ceza alanı içinde plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 5-3. Maçta başka gol olmadı ve maçı ev sahibi ekip 5-3 kazandı.

EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son lig maçında 6-3 yendikleri Eskişehirspor önünde sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaptı. Eroğlu, sarı kart cezalısı Yusuf Can Esendemir'in yerine Ankara Keçiörengücü önünde Ufuk Budak'a şans verdi. Kart cezası biten Oğulcan 11'deki yerine dönerken Furkan Çil yedek soyundu. İzmir ekibinde sakatlıkları süren Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Yalçın Arslan dün de kritik Başkent deplasmanında forma giyemedi. Maçın 4. dakikasında sağ ayak bileği burkulan Ahmet Dereli karşılaşmaya devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden Ahmet Dereli'nin yerine 8. dakikada Hüsamettin oyuna dahil oldu.

MİNİ YORUM/ Hayri ÜLGEN

BU SONUÇ HİÇ YAKIŞMADI

ALTINORDU'YA bu yenilgi hiç yakışmadı. Futbolda bir hedefin bir iddian varsa hele bunun sonuna gelmişsen Keçiörengücü önünde kendine yakışmayan bir oyunla maçı adeta rakibine hediye ettin. Hüseyin Eroğlu ve öğrencileri, 'Biz lig ikinciliğini istemiyoruz" diye bunu gösterdi Keçiörengücü önünde. Aslında futbol olarak iki takımın attığı gollere bakarsak, gollere doyduk. Ama Altınordu'nun yediği gollere baktığım zaman çok amatörce ve çok kademe hatası yaparak adeta rakibine hediye etti golleri. Geçen hafta söylemişti. Eskişehir'den 3 gol yiyorsan attığın 6 golün hiç kıymeti yok. Altınordu hiç ders çıkarmamış o maçtan. Eğer ikinci yarıda Altınordu ilk yarının son 20 dakikası gibi oyuna başlamış olsaydı bu maçı lehine çevire bilirdi. Altınordu bu mağlubiyetle kanaatimce lig ikinciliği adanı büyük yara aldı. Keçiörengücü takımını sahalara hemen döner. oynadıkları yürekli futbolundan dolayı kutluyorum. Ligin en az gol atan takımlarından 5 gol yiyen Altınordu'nun şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Maçın başında sakatlanıp çıkan Ahmet Dereli'ye çok geçmiş olsun. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur