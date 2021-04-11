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Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 5-3'lük Ankara mağlubiyetinin yaralarını salı günü evinde 'u yenerek sarmak isteyen Altınordu'da, forvet Ahmet Dereli'nin forma giyemeyeceği öğrenildi.

Altınordu'da Ahmet Dereli üzüntüsü

11.04.2021, 14:04

Keçiörengücü maçının 8'inci dakikasında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden gurbetçi santrforun yarın MR'ının çekileceği ve Adana Demirspor karşısında riske edilmeyeceği ifade edildi.

Önceki hafta Eskişehirspor filelerine 4 gol bırakarak toplamda 9 gole ulaşan Ahmet Dereli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda böyle şanssızlıklar yaşanıyor. Bizim için son derece önem taşıyan maçın ilk dakikalarında takımımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Kulüp sağlık ekibimiz hemen tedavime başladı. Ağrılarım var, umarım kontrollerde ciddi bir durum ortaya çıkmaz ve formda olduğum bir dönemi tribünde geçirmem" dedi.

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