Aman dikkat!

Spor Toto 1. Lig'de İzmir'in Süper Lig umutları olan Altay ve Altınordu haftayı puansız kapatıp taraftarlarını kahretti. Ligde ilk iki sırada yer alan Giresunspor ile Samsunspor kazandı. Altay'ın ilk ikiyle arasındaki puan farkı 4'e, Altınordu'nun ise 5'e yükseldi. Haftaya 52 puanla giren Adana Demirspor'da Akhisarspor'u yenerek puanını 55'e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, 53 puanla 4. dördüncü, kırmızı-lacivertliler ise 52 puanla beşinci sırada haftayı tamamladı. İzmir ekipleri kalan 5 haftayı en az kayıpla atlatıp hem ilk iki şansını zorlamak hem de Play-Off hattındaki yerini sağlama almak istiyor. İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de lider Giresun'un 60 puanı bulunuyor. Samsunspor ile 57 puanla ikinci sıradaki yerini koruyor.

ADANA DEMİR ÜÇÜNCÜ OLDU

55 puana yükselen Adana Demirspor ise üçüncü sırada yükseldi. 53 puanlı Altay dördüncü, 52 puanlı Altınordu beşinci basamakta. Play-Off hattına en yakın ekip olan Keçiören 49 puana sahip. Süper Lig'e çıkma yarışında son 5 haftaya girilirken nefesleri kesecek maçlar futbolseverleri. bekliyor.



ALTINORDU'DA AHMET DERELİ ŞOKU

KEÇİÖREN maçının 8. dakikasında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle sahayı sedyeyle terk eden Ahmet Dereli'nin bugün MR'ının çekileceği ve Adana Demir karşısında riske edilmeyeceği ifade edildi. Ahmet, "Futbolda böyle şanssızlıklar yaşanıyor. Son derece önem taşıyan maçın ilk dakikalarında takımımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ağrılarım var, umarım kontrollerde ciddi bir durum ortaya çıkmaz ve formda olduğum bir dönemi tribünde geçirmem" dedi.



ÖZKÖYLÜ: İLK İKİ İÇİN SAVAŞACAĞIZ

ALTAY Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Rakip adına pozisyon olmayan maçta 1-0 kaybettik. Böyle bir maçı kaybetmek bizi üzüyor. Özellikle ikinci yarıda herkes her şeyini ortaya koydu. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki 5 maçta da geldiğimiz noktadaki zorlukları bilerek kazanmaya devam ederek geçireceğiz. İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sonrasında ne olur diye bakacağız ama bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onlara inanıyorum" dedi.



EROĞLU: MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ

ALTINORDU'DA gözler zirve yarışındaki rakipleri Adana Demirspor maçına çevrildi. Başkentte özellikle ikinci yarı ortaya koydukları futbolun altını çizen kırmızı-lacivertli ekibin başarılı teknik patronu Hüseyin Eroğlu, "Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, yarın oynayacağımız Adana maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu" dedi. İzmir ekibinde Ankara'da sakatlanan Ahmet Dereli yarın forma giyemeyecek.

Görkem TÜRKYILMAZ