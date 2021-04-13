Altınordu için kırılma noktası

Spor Toto Birinci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca 10 haftalık yenilmezlik serisi sona eren İzmir temsilcisi Altınordu, bugün evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. TRT Avaz'dan canlı olarak verilecek maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

EN KRİTİK KARŞILAŞMAYA ÇIKACAKLAR

Ligde bitime 5 maç kala 52 puanla 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 55 puanı bulanan 3. basamaktaki Adana ekibini yenerek hem ilk 2 şansını sürdürmeyi hem de ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Eğer Altınordu, güçlü rakibine puan kaybetmesi halinde çok büyük bir yara alacak. Kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor'u yenerse ikili averaj üstünlüğünü de eline alacak. İzmir ekibi, sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak.

EROĞLU: GALİP GELMEK İSTİYORUZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor'u yenmek istediklerini söyledi. Çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Eroğlu, "Hem ilk 2 hem de Play-Off yolunda sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacağız. 3 puan bizim olacak" dedi.

ÜÇ OYUNCU KADRODA YOK

Altınordu'da Adana Demirspor maçında üç futbolcu kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sinan, Ahmet Dereli ve Şeref oynamayacak. Sarı kart cezası sona eren Yusuf Can ise forma giyebilecek.