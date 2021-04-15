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şoka girdi!

ekibi ’a yenilerek yarışta ağır yara aldı

Altınordu şoka girdi!

15.4.2021

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu, son 2 maçından puan çıkaramadı. İlk iki hesapları yapan İzmir ekibi, şimdi Play-Off hattında kalmak için hesaplar yapıyor. Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçlarından puansız ayrılan kırmızı-lacivertliler, haftayı 52 puanla tamamladı. Ligde son 4 haftaya Play- Off barajında giren İzmir temsilcisi, lider Giresunspor'un 11 puan gerisine düştü.

6 MAÇTA GOL BİLE ATAMADI

Daha önce de üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında sahadan puansız ayrılan Altınordu, bu sezon 6. karşılaşmasını da gol atamadan tamamladı. Ligde pazar günü Akhisarspor'a konuk olacak Altınordu, ligi Giresunspor, Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip Play-Off'a olmak istiyoruz" dedi.

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