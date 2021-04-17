Yüksek tansiyon

TFF Birinci Lig'de son 4 haftaya girilirken üst ve alt sıralarda amansız bir mücadele yaşanıyor. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, onu takip eden 4 takımın Play-Off oynayacağı ligde, Play-Off'tan 1 ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Son 4 haftaya 63 puanla lider durumda giren Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Samsunspor'un beşer puan önünde yer alıyor. Bu 3 takımı takip eden 54'er puanlı Altay ve İstanbulspor ile 52 puana sahip Altınordu, son 4 haftaya Play-Off barajında girdi. Bu takımları en yakından takip eden Ankara Keçiörengücü'nün de 49 puanı bulunuyor.

TAKIMLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Eskişehirspor'un TFF Birinci Lig'e veda etmesinin kesinleştiği zorlu maratonda 23 puanlı Ankaraspor ile 25 puana sahip Ege ekibi Akhisarspor, son 4 haftaya düşme hattında ve endişeli girdi. Akhisarspor'un 6 puan önündeki Menemenspor, 7 puan üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor ile 9 puan önündeki Adanaspor, düşme hattına en yakın diğer takımlar konumunda bulunuyor. Düşme hattındaki iki ekip, bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.



KÜME DÜŞME HATTI

ADANASPOR (34 puan) Altay (D), Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Samsunspor

BALIKESİRSPOR (32 puan) Eskişehir (D), Keçören, Adana Demirspor (D), Altınordu

MENEMEN (31 puan) İstanbulspor (D), Eskişehir, Keçiörengücü (D), Adana Demirspor

AKHİSARSPOR (25 puan) Altınordu, Altay, Giresunspor (D), Ümraniye

ANKARASPOR (23 puan) Ümraniye (D), Bandırma, Samsunspor (D), İstanbulspoR



ZİRVE HATTI

GİRESUNSPOR (63 puan) Adana Demir (D), Altınordu (D), Akhisar, Tuzla (D)

A.DEMİRSPOR (58 puan): Giresun, Tuzla (D), Balıkesirspor, Menemenspor (D)

İSTANBULSPOR (54 puan): Menemen, Bursa (D), Boluspor, Ankaraspor (D)

SAMSUNSPOR (58 puan): Bursa, Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

ALTINORDU (52 puan): Akhisar (D), Giresun, Tuzla, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

ALTAY (54 puan): Adana, Akhisarspor (D), Ümraniyespor (D), Bandırmaspor

KEÇİÖRENGÜCÜ (49 puan): Tuzla, Balıkesirspor (D), Menemen, Bursaspor (D)