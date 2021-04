Şan mı can mı?

TFF 1. Lig'de bugün Akhisarspor ile Altınordu her iki takım için de hayati bir maçta karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta puanla tanışamayan Akigo ile son 2 maçını da kaybeden Altınordu, saat 16.00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda kapışacak. Maçta hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ve beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir. Son 4 haftaya düşme hattında giren Akigolar, bugünkü maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala 1. Lig'e veda edebilir.



ARAYI AÇMAK İSTİYOR

10 maçlık yenilmezliğin ardından 2 maçını kaybeden Altınordu son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play- Off barajında yer alan İzmir ekibi, kazanarak 7. durumdaki Ankara Keçiörengücü'yle farkı biraz açmayı hedefliyor.



TEKNİK DİREKTÖRSÜZ ÇIKACAKLAR

AKHİSARSPOR'DA, maçtan 1 gün önce şok bir gelişme yaşandı. Adanaspor yenilgisi sonrası yönetimle masaya oturan teknik direktör Fırat Gül ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yaklaşık 1.5 aylık görev süresi boyunca yeşil-siyahlı takımın başında 7 karşılaşmaya çıkan Gül, bu maçlarda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti, hiç berabere kalmadı. Akhisarspor, Fırat Gül yönetiminde rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü. Sportif direktör Bayram Ali Kaya'nın son 4 haftada takımın başında yer alacağı açıklandı. Akhisarspor, bugünkü müsabakaya ise antrenör Ercan Kahyaoğlu ile çıkacak.



YUSUF CAN YOK YERİNE YUSUF YALÇIN

Altınordu'da, eksikler göze çarpıyor. Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste Keçiörengücü ve Adana Demirspor'a yenilip 6. sıraya gerileyen kırımızı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren stoper Sinan Osmanğlu, Yusuf Can Esendemir ve forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Sinan ve Yusuf Can'ın yokluğunda savunda hattında Kahraman Demirtaş ile Yusuf Yalçın Arslan görev yapacak.