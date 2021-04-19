Altınordu fırsat tepti

1. Lig'de Altınordu 1-0 öne geçtiği maçta Akhisarspor 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini üç maça çıkaran kırmızı- lacivertiler, Play-Off hattındaki yerini kordu. 7'de Metehan'ın pasıyla soldan Ahmet İlhan ceza alanına girdi. Ahmet İlhan, kaleci Halil'in darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. 8'de penaltı atışında Enis Destan kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 0-1. 11'de ceza sahası içinde sağ çaprazdan Furkan'ın sert şutunda kaleci Halil gole izin vermedi.

AYUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

53'de Enes'in soldan ortasında arka direkte Ahmet İlhan topa dokunamadı. 57'de ceza alanı içinde Recep'in yakın mesafeden şutunda kaleci Halil topu çeldi. Boşta kalan topu Enes kötü bir vuruşla dışarı yolladı. 68'de Sissoko'nun sağdan ortasında arka direkte Dalerge ayak koyarak skoru eşitledi: 1-1. 75. dakikada Ahmet İlhan ceza sahasına girdi. Uygun durumda topu auta yolladı. 82'de Oğulcan'a sert giren Ayuk ikinci sıra karttan kırmızı kart gördü. 90+3'de Metehan soldan sıfıra indi. Ortasını yaptı, Ahmet İlhan'ın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.



EROĞLU DEĞİŞTİRDİ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaparak Akhisarspor önünde çıktı. Kırmızı-lacivertli ekipte Ufuk'un yerine Muzaffer, cezalı olan Yusuf Can'ın yerine ise savunma hattında Yusuf Yalçın ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı devam eden takım kaptanı Sinan ve Ahmet Dereli kritik maçta forma giyemedi. İzmir ekibi galibiyet hasretine son vermedi. Altınordu son üç maçında sahadan 1 puan topladı. Son üç haftaya girilirken ilk iki şansı mucizelere kalan kırmızı-lacivertliler ilk 6'daki yerini garantilemek istiyor.