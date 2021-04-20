Altınordu’nun canı sıkıldı

TFF Birinci Lig'de deplasmanda düşme hattında yer alan Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6. sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı. Son 3 karşılaşmasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybeden İzmir temsilcisi 53 puana ulaşırken, 7. sırada yer alan Keçiörengücü 49 puanla Play-Off hattına girmeye çalışıyor. Üst üste puan kaybeden kırmızı-lacivertli ekip, son 3 karşılaşmadan fırsat tepmeyip 9 puan çıkarsaydı 61 puanla 2. sırada yer alacaktı. Ligde pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, daha sonra ise az da olsa Play-Off umudu bulunan Tuzlaspor'u ağırlayacak.

ŞİMDİKİ RAKİP BALIKESİRSPOR

İZMİR ekibi normal sezonun son haftasında deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu, daha önce 4 kez kaçırdığı Play-Off biletini bu defa cebine koymayı hedefliyor.