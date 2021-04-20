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Altınordu’nun canı sıkıldı

ile dışarıda berabere kalan İzmir ekibi, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkarma fırsatını tepti.

Altınordu’nun canı sıkıldı

20.4.2021

TFF Birinci Lig'de deplasmanda düşme hattında yer alan Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6. sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı. Son 3 karşılaşmasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybeden İzmir temsilcisi 53 puana ulaşırken, 7. sırada yer alan Keçiörengücü 49 puanla Play-Off hattına girmeye çalışıyor. Üst üste puan kaybeden kırmızı-lacivertli ekip, son 3 karşılaşmadan fırsat tepmeyip 9 puan çıkarsaydı 61 puanla 2. sırada yer alacaktı. Ligde pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, daha sonra ise az da olsa Play-Off umudu bulunan Tuzlaspor'u ağırlayacak.

ŞİMDİKİ RAKİP BALIKESİRSPOR
İZMİR ekibi normal sezonun son haftasında deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu, daha önce 4 kez kaçırdığı Play-Off biletini bu defa cebine koymayı hedefliyor.

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