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Altınordu'yu sakatlıklar vurdu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı (D) ve mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, son haftalarda takımda yaşanan sakatlıkların etkisiyle puan kayıpları yaşadı.

Altınordu'yu sakatlıklar vurdu

20.04.2021, 13:21

İzmir ekibinde savunmanın bel kemiği kaptan Sinan'ın yanı sıra stoper Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli, Akhisar deplasmanında forma giyemedi.

Rakibi karşısında 5 eksikle mücadele eden İzmir temsilcisi öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Sinan, Şeref ve Ahmet Dereli pazar günü lider Giresunspor'a karşı görev yapamayacak. Ufuk ve Yusufcan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Altınordu, güçlü rakibini yenerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.

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