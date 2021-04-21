Altınordu’nun derdi sakatlık

Keçiörengücü maçında sakatlanan forvet Ahmet Dereli’nin tedavisi sürüyor.

Üst üste aldığı Keçiörengücü (D) ve Adana Demir mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, son haftalarda takımda yaşanan sakatlıkların etkisiyle puan kayıpları yaşadı. Kırmızı- lacivertli ekipte defans hattında kaptan Sinan'ın yanı sıra stoper Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli, Akhisar deplasmanında forma giyemedi. Rakibi karşısında 5 eksikle mücadele eden Altınordu, öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Sinan, Şeref ve Ahmet pazar günü lider Giresun'a karşı görev yapamayacak. Ufuk ve Yusufcan'ın durumları hafta içinde netlik kazanacak. Altınordu, güçlü rakibini mağlup ederek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.