Altınordu zincir kıracak

TFF Birinci Lig'de son üç maçında sadece 1 puan kazanan ve ilk iki şansını kaybeden Altınordu pazar günü evinde lider Giresunspor'u konuk edecek. İki takım daha önce 15 kez karşılaştı. İzmir temsilcisi sadece 1 maç kazandı. Sekiz mücadele beraberlikle sonuçlanırken Giresunspor ise 5 karşılaşmayı kazandı. Altınordu'nun ev sahibi olduğu 7 müsabakanın 5'i beraberlikle sonuçlandı. Taraftarlar 1'er kez de kazanma başarısını gösterdi. Altınordu rakibini sadece geçen sezon iç sahada 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Kırmızı-lacivertliler, lider Giresunspor'u mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini garantiye almak istiyor.

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