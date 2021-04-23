Altınordu’nun kozu evi

TFF 1. Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan 6'ncı sıradaki Altınordu, kalan 3 haftada iç saha avantajını kullanmaya çalışacak. İzmir temsilcisi üst üste İzmir'de oynayacağı Giresunspor ve Tuzlaspor karşılaşmalarının ardından normal sezonu Ege ekibi Balıkesirspor ile oynayacağı maçla noktalayacak.

15 MAÇTA 8 GALİBİYET

Kırmızı-lacivertliler bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. Rakip kalesinde 17 gol gördü. Ligde 49 puanlı en yakın rakibi Keçiörengücü'nün 4 puan önünde yer alan 53 puanlı Altınordu, ilk 6'daki yerini korumak adına mutlak galibiyet hedefliyor. Süper Lig iddiasını sürdürmek için bu sezon ilk kez Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu, bu hafta galip gelmesi halinde 47 puanlı Ümraniyespor'un Play-Off umudunu bitirecek. Kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta yine matematiksel şansı süren 47 puanlı Tuzlaspor'u da yenip son haftaya rahat girmenin planlarını yapıyor.