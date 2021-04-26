Altınordu tekliyor

TFF 1. Lig'de ilk ve Play-Off hattını yakından ilgilendiren mücadelede Altınordu evinde lider Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşmada 0-0 sona erdi. Puanını 54'e çıkaran İzmir ekibi 6. sıradaki yerini korudu. Karadeniz temsilcisi ise puanını 64'e çıkardı. Maçın 3. dakikasında Metehan ceza sahası içinde Hayrullah'ın darbesiyle yerde. Altınordulu oyuncular penaltı bekledi. Hakem köşe atışı kararı verdi. 20'de Oğulcan'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Enis Destan istediği vuruşu gerçekleşemedi. 47'de Enis'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top üst direğin dibinden auta çıktı. 55'te Eren'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Traore'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 73'de Balde'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Erhan gole izin vermedi. 90+2'de sağdan gelen ortada Metehan'ın kafa şutunda top az farkla auta gitti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



EROGLU'DAN TEK DEGİSİKLİK

A.ORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu son maçta deplasmanda Akhisar ile 1-1 berabere kalan maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Eroğlu, Muzaffer'i yedek oturturken dün Giresun önünde 11'de Emre Nefiz'e şans verdi. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Sinan ve Ahmet Dereli forma giymedi. İzmir ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Ahmet İlhan eski takımı Giresun'a karşı forma giydi.