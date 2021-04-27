  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu riske girdi

riske girdi

Oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybeden İzmir ekibi, Play-Off yarışında sıkıntı yaşamaya başladı. Keçiröngücü ile arasında 2 puanlık fark kaldı

Altınordu riske girdi

27.4.2021

TFF 1. Lig'de evinde 0-0 berabere kaldığı Giresunspor'u liderlik koltuğundan indiren Altınordu, son 4 haftada kaybettiği puanlarla Play-Off yarışında ağır yara aldı. Üst üste Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'a mağlup olduktan sonra Akhisarspor (D) ve Giresunspor'la yenişemeyen kırmızı-lacivertliler, 10 puan kaybederek ilk 6'daki yerini riske attı. Ligde 7. sırada yer alan 52 puanlı Keçiörengücü ile bir basamak üzerindeki 54 puanlı İzmir ekibi arasında sadece 2 puanlık fark kaldı.

ENİS DESTAN KART CEZALISI
ALTINORDU normal sezonu Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) maçlarıyla, Keçiörengücü ise Menemenspor ve Bursaspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak. Keçiörengücü'ne karşı ikili averajı kötü olan İzmir temsilcisinin kazanmaktan başka çaresi yok. Forvet Ahmet Dereli'nin sezonu kapattığı Altınordu'da genç santrfor Enis Destan'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 2 karşılaşmayı kazanmaları halinde Play-Off'a kalacaklarını dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu riske girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.