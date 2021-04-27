Altınordu riske girdi

TFF 1. Lig'de evinde 0-0 berabere kaldığı Giresunspor'u liderlik koltuğundan indiren Altınordu, son 4 haftada kaybettiği puanlarla Play-Off yarışında ağır yara aldı. Üst üste Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'a mağlup olduktan sonra Akhisarspor (D) ve Giresunspor'la yenişemeyen kırmızı-lacivertliler, 10 puan kaybederek ilk 6'daki yerini riske attı. Ligde 7. sırada yer alan 52 puanlı Keçiörengücü ile bir basamak üzerindeki 54 puanlı İzmir ekibi arasında sadece 2 puanlık fark kaldı.

ENİS DESTAN KART CEZALISI

ALTINORDU normal sezonu Tuzlaspor ve Balıkesirspor (D) maçlarıyla, Keçiörengücü ise Menemenspor ve Bursaspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak. Keçiörengücü'ne karşı ikili averajı kötü olan İzmir temsilcisinin kazanmaktan başka çaresi yok. Forvet Ahmet Dereli'nin sezonu kapattığı Altınordu'da genç santrfor Enis Destan'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 2 karşılaşmayı kazanmaları halinde Play-Off'a kalacaklarını dile getirdi.