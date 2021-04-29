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Hüsamettin göreve

’da sarı kart cezalısı forvet ’ın yerine Tuzlaspor karşısında tecrübeli oyuncu Hüsamettin Yener’in oynaması bekleniyor

Hüsamettin göreve

29.4.2021

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalma savaşı veren Altınordu'da cumartesi günü sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçında genç forvet oyuncusu Enis Destan sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertli ekipte, teknik heyetin Enis Destan'ın yokluğunda ileri uçta Hüsamettin Yener'e şans vermesi bekleniyor. İzmir ekibinde teknik heyetin, Metehan Mimaroğlu veya Ahmet İlhan Özek'i de forvet pozisyonuna çekip, 26 yaşındaki Hüsamettin Yener'i de kanatlara da çekebileceği öğrenildi. Bu sezon görev yaptığı 27 karşılaşmada 12 kez ilk 11'de forma giyen Hüsamettin rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısını gösterdi ve asist yaptı.

İZMİR EKİBİ KAZANMAK ZORUNDA
LİGDE 54 puanla altıncı sırada bulunan Altınordu, 47 puanlı 9. basamakta yer alan Tuzlaspor'u sahasında yenerek son haftaya Play-Off hattındaki yerini koruyarak girmek istiyor. İzmir ekibin ilk 6 yolundaki yarışta en yakın takipçisi 52 puanlı Keçiörengücü ise sahasında kümede kalma savaşı veren Menemenspor ile karşılaşacak.

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