TFF Birinci Lig'de Play-Off'a kalmayı hedefleyen Altınordu, 33. hafta mücadelesinde konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İzmir ekibi rakibi Keçiörengücü'nün sahasında Menemenspor'u yenmesinin ardından iddiasını son haftaya taşıdı. 22'de Altınordu aradığı golü buldu. Sağdan Emre'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Kahraman, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0. 29'da Carius'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pucko, karşı karşıya kaldığı kaleci Erhan'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1. 37'de Ahmet İlhan'la paslaşarak ceza sahasına giren Hüsamettin bekletmeden vurdu, top ağlara gitti: 2-1.
HÜSAMETTİN YENER YILDIZLAŞTI
71'de Metehan soldan ceza sahasına girip yerden kesti, Ahmet İlhan'ın plase vuruşunda kaleci Angeler topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 72'de sağdan kullanılan kornerde Emre ceza sahasına ortaladı, Hüsamettin yakın mesafeden kafayla rakip ağları havalandırdı: 3-1. 84'te Altınordu ceza sahasında Kahraman'ın Özgür Can'la girdiği ikili mücadele sonrası Hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Özgür Can gole çevirdi: 3-2. Altınordu karşılaşmayı 3-2 kazandı. İzmir temsilcisi galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
TFF 1. Lig'de Altınordu sahasında Tuzlaspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı. Haftayı üç puanla kapatan kırmızı-lacivertliler 57 puana ulaştı. İzmir ekibi, normal sezonun son haftasına takipçisi Ankara Keçiörengücü'nün 2 puan önünde girdi. Altınordu ligin son haftasında Ege derbisinde Balıkesirspor'a konuk olacak. Başkent ekibi ise Bursaspor deplasmanında ter dökecek. İzmir temsilcisi son hafta kazanarak adını Play- Off'a yazdırmak istiyor
Altınordu’nun Play-Off inadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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