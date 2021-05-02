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Altınordu’nun Play-Off inadı

Kırmızı-lacivertliler, iyi mücadele ettiği maçta 22’de Kahraman, 37 ve 72’de Hüsamettin’in attığı gollerle rakibini dize getirdi. İstanbul ekibine Pucko ile Özgür Can’ın penaltıdan attığı goller yetmedi

2.5.2021