İpler Altınordu’da

TFF 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran ve normal sezonun son haftasına 57 puanla 6'ncı sırada giren Altınordu, ligdeki 7. sezonunda Play-Off umudunu 5. kez son haftaya bıraktı. 2014-15 sezonunu Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada bitiren İzmir ekibi, 2016-17'de bu kez üçlü averajla yine 7'nci basamakta yer aldı. 2017-18'de bir kez daha üçlü averaj kurbanı olarak ilk 6'yı ıskalayan Altınordu, 2018-19'da Play-Off biletini 1 puanla kaçırarak büyük üzüntü yaşadı. Altınordu, bu sezon şanssızlığını kırmak istiyor. Kırmızı- lacivertliler, ligin son haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup etmesi halinde Play-Off'a kalacak. İzmir temsilcisi, ligin son haftasında 7. sıradaki Keçiörengücü ile arasında bulunan 2 puan farkın avantajıyla sahaya çıkacak. Altınordu, son haftada Balıkesir deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde Bursaspor- Keçiörengücü maçının skoruna bakmaksızın Play-Off'a kalmış olacak.



KAHRAMAN'DAN İLK GOL SEVİNCİ

ALTINORDU'NUN gurbetçi stoperi Kahraman, 1. Lig kariyerinin ilk golünü kaybetti. 27 yaşındaki savunmacı, Tuzla karşısında gol perdesini açarak büyük sevinç yaşadı. Hollanda'nın FC Den Bosch takımından 2018'de transfer edilen Kahraman, ilk sezonunu kiralık olarak 2. Lig'de Niğde Anadolu FK'da geçirdi. Geçen sezon Altınordu'ya katılan gurbetçi defans oyuncusu bu sezon Sinan'ın sakatlanmasından sonra formayı kaptı.