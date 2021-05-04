Altınordu’da Hüsamettin formayı kaptı

TFF Birinci Lig'de evinde Tuzlaspor'u 3-2 yenerek ilk 6 iddiasını son haftaya taşıyan Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, attığı 2 golle yıldızlaştı. Sarı kart cezalısı genç santrfor Enis'in yokluğunda forma şansı bulan Hüsamettin, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Galibiyette önemli pay sahibi olan Hüsamettin, deplasmanda Balıkesirspor'la oynanacak normal sezonun son maçı öncesi ilk 11'deki yerini sağlama aldı. Tuzla filelerini 36'ncı ve 72'nci dakikada attığı gollerle havalandıran 26 yaşındaki futbolcu teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.

11 MAÇTA 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Bu sezon 26 maçın 11'inde ilk 11'de şans bulan Hüsamettin Yener, toplam 1211 dakika sahada kaldı. Santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabilen Hüsamettin Yener, geçen sezon devre arasında transfer olduğu kırmızılacivertli takımda 2 gol atmıştı.