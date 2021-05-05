Metehan’a Sivas kancası

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun başarılı kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaptı. Metehan Mimaroğlu için Sivasspor'un devrede olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin iki sezon önce 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan 50 bin TL bonservis bedeliyle alınan hücum oyuncusu içi Sivasspor ile sezon sonunda masaya oturulması bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın başında olduğu Sivas ekibi daha önce Altınordu'dan sol kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna dahil etmişti .

46 MAÇTA 10 GOL ATTI

Metehan, Altınordu formasıyla 46 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 8 golün de pasını verdi. 3. Lig'de 81 maçta, 17 gol attı.

BURAK İNCE'YE İTALYAN TAKİBİ

Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye İtalya'nın Monza kulübü talip oldu. İtalya Serie B'de ilk 2 mücadelesi veren Monza'nın İzmir temsilcisi ile 8 aydır temas halinde olduğu öğrenildi. İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu İtalyan kulübünün Seria A'ya yükselmesi halinde Burak için resmi teklif sunmayı planladığı ifade edildi. Altınordu'nun genç yıldız adayının bonservis ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açacağı belirtildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ