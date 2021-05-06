Altınordu’ya süper kanca

TFF Birinci Lig'de Play- Off'tan Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin hesapları yapan Altınordu'nun başarılı ön liberosu Oğulcan Ülgün'e Süper Lig'den talip çıktı. Yeni sezonda takımı gençleştirmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yönetim, 22 yaşındaki Oğulcan Ülgen'e talip oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da uzun zamandır izlettirdiği genç futbolcu için görüşmelerin başladığı ifade edildi. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Oğulcan Ülgün için siyah-beyazlılar nabız yokladı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON TL

Altınordu'nun Oğulcan Ülgün için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan da belli bir pay istediği ifade edildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz aylarda Oğulcan Ülgün için "Milli Takım için takip ettiğimiz oyunculardan biri, kendisi sürekli bir gelişim içinde" demişti. Taraflar arasında pazarlığın sürdüğü kaydedildi. Önceki gün de İzmir ekibinin 26 yaşındaki genç kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na da Sivasspor talip olmuştu.



ŞEREF YİNE YOK

Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırmayı Özcan'ın henüz tamamen iyileşemediği hedefleyen Altınordu'da sağ kanat Şeref öğrenildi. Fizyoterapist eşliğinde çalışan gurbetçi futbolcunun bu hafta da riske edilmeyeceği, teknik heyetin Şeref'i Play-Off'lara saklamayı planladığı bildirildi.