Balıkesirspor - Altınordu I CANLI ANLATIM

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
Ligin 6. sırasında bulunan ve play-off potasındaki yerini 2 puan arkasındaki Ankara Keçiörengücü'ne kaptırmak istemeyen Altınordu'nun, Balıkesir deplasmanına konuk olacağı kritik müsabaka TRT Spor'dan dönüşümlü utbolseverlerle buluşuyor.
33 haftada topladığı 57 puanla TFF 1. Lig'in 6. sırasında yer alan İzmir temsilcisi, son hafta maçında Balıkesir deplasmanından da 3 puanla ayrılarak Ankara Keçiörengücü maçının skoruna bakmaksızın adını play-off'a yazdırma planları yapıyor.
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