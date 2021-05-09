Haberler Altınordu TFF 1. Lig'de Altay ve Altınordu play-off oynama hakkı kazandı

TFF 1. Lig'de Altay ve Altınordu play-off oynama hakkı kazandı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında play-off mücadelesi veren 4 takımın maç aynı saatte start aldı. İstanbulspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ligi 4. sırada tamamladı. Altay ise sahasında Bandırmaspor'u 4-3 ile geçti ve ligi 5. sırada bitirdi. Ligde 6. olarak play-off bileti alan son takım ise deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden Altınordu oldu.

09.05.2021, 18:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021, 20:11