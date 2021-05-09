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Haberler Altınordu TFF 1. Lig'de Altay ve Altınordu play-off oynama hakkı kazandı

. Lig'de Altay ve play-off oynama hakkı kazandı

. Lig'in 34. haftasında play-off mücadelesi veren 4 takımın maç aynı saatte start aldı. İstanbulspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ligi 4. sırada tamamladı. Altay ise sahasında Bandırmaspor'u 4-3 ile geçti ve ligi 5. sırada bitirdi. Ligde 6. olarak play-off bileti alan son takım ise deplasmanda 'u 5-0 mağlup eden oldu.

TFF 1. Lig'de Altay ve Altınordu play-off oynama hakkı kazandı

09.05.2021, 18:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021, 20:11

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu Süper Lig'e yükselebilmek için Play-Off yarı finalinde oynamaya hak kazandı.

Ankara Keçiörengücü ise deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etmesine karşın Altınordu'un gerisinde kalarak ligi 7. sırada tamamladı ve play-off hakkı elde edemedi.

Play-off yarı finallerine kalacak son takım, aynı puanla ligin ilk 3 sırasında yer alan Adana Demispor, Samsunspor ve Giresunspor'dan biri olacak. Diğer iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Bu kritik mücadeleler saat 20:30'da başlayacak.

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