TFF 1. Lig'de Altay ve Altınordu play-off oynama hakkı kazandı

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Altay ve Altınordu Süper Lig'e yükselebilmek için Play-Off yarı finalinde oynamaya hak kazandı.
Ankara Keçiörengücü ise deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etmesine karşın Altınordu'un gerisinde kalarak ligi 7. sırada tamamladı ve play-off hakkı elde edemedi.
Play-off yarı finallerine kalacak son takım, aynı puanla ligin ilk 3 sırasında yer alan Adana Demispor, Samsunspor ve Giresunspor'dan biri olacak. Diğer iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselecek.
Bu kritik mücadeleler saat 20:30'da başlayacak.
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