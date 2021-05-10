Altınordu play-off’ta

TFF Birinci Lig'de sezonun son karşılaşmasında Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0'lık sonuçla mağlup ederek ilk 6'ya adını yazdırdı. wMaçın henüz 3. dakikasında Ahmet İlhan, Balıkesir ceza alanı içinde Nwankwo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Enis'in penaltısını kaleci Yiğithan kurtardı.

Dönen topu bu kez Enis Destan ağlara yolladı:

0-1. 39. dakikada sağdan ceza alanına giren Ahmet İlhan kaleci Yiğithan'ı çalımlayıp topu ağlara gönderdi: 0-2.



İKİNCİ YARIDA FARKI İYİCE AÇTI

44'te Recep'in soldan kale önüne ortasında Enis'in vuruşunda top üst direkten auta çıktı. 47'de Oğulcan'ın şutunda top ceza alanı içinde Bilalli'nin eline çarptı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterirken Ahmet İlhan atışı gole çevirdi: 0-3. 53'te Ahmet İlhan'ın şutunda yan direkte patladı.

64'te Metehan çalımlarla ceza alanına girerek farkı 4'e çıkardı: 0-4. 72'de Hüsamettin direği geçemedi. 82'de Furkan'ın pasında Hüsamettin maçın skorunu belirledi: 0-5.



IZMİR EKİBİ BU KEZ GÜLDÜ

TFF 1. Lig'de 7. sezonunu geçiren ve 4 kez Play-Off'un kapısından dönen Altınordu bu kez mutlu sona ulaştı. Son haftaya 57 puanla 6. sırada giren kırmızı-lacivertliler, deplasmanda Ege derbisinde Balıkesirspor'u yenerek işini şansa bırakmadı. Ligde 60 puana ulaşan İzmir ekibi, dün kazanan Keçiörengücü'nün 2 puan önünde sezonu 6. sırada bitirerek ilk kez Play- Off'a adını yazdırdı. 2014-2015'te Play-Off'u 1 puanla kaçıran İzmir temsilcisi, 2016-2017'de Göztepe ve Giresunspor, 2017-2018'de Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in averajla gerisinde kalmıştı. Altınordu, 2018-2019'da da Adana Demirspor'un gerisinde 1 puan farkla ilk 6 hedefini tutturamamıştı.