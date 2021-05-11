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Haberler Altınordu ‘Süper Lig’e çıkmak istemiyorum’

’e çıkmak istemiyorum’

‘Süper Lig’e çıkmak istemiyorum’

11.5.2021

TFF 1. Lig'de Play-Off oynamaya hak kazanan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da." dedi. Önceki senelerde de Süper Lig'e çık-mak istemediğini söyleyen Özkan sözleri-ni yenilerken şu ifadeleri kullandı: "Bizim bütün maçlarımız üç neticelidir. Bu sezon süre almada öz kaynağımızdan yetiştirdiği-miz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Genç oyuncu oynatarak play-off'a kalmak. İşte asıl başarı budur.

İLKELERİMİZ ASLA DEĞİŞMEZ

HER yıl Süper Lig seviyesinde en az 5 oyuncu yetiştirmesi için 3-5 yıla daha ihtiyacımız var. Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kade-re de karşı durmuyorum zaten duramam da. Tamam, çok istiyorsunuz ya, Allah ken-disinden bir şeyi çok isteyene verirmiş, Süper Lig'e çıktık diyelim; bu takımı ve ilkelerimizi bozmayız. Hak eden kazansın.

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