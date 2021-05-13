Bu bir devrim

TFF 1. Lig'de kadrosunda sadece Türk oyuncu ve altyapısından yetişen futbolcularla adını Play-Off'a yazdırmayı başaran Altınordu'da yüzler gülüyor. Kırmızı-lacivertlilerin Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Türk futbolu adına çok önemli bir olayı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Türk gençlerine güvendiklerini belirten Orhunbilge, "Gençlerimize bu fırsatları verdiği için Sayın Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a şükranlarımı sunuyorum. Altınordu'nun Süper Lig'den ayrı kaldığı 50 yıllık bir hasret var. Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu sportif başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Bundan sonra Türk futbolunda hiçbir şeyin eskisi olmayacağı bir dönem olabilir. Bizden daha yerli ve milli olanı tahmin etmiyorum. Tamamen Türk çocuklarıyla çok iyi takım olduk" dedi.

DEĞERİMİZ ÖN PLANA ÇIKAR

Başkan Vekili Orhunbilge, "Süper Lig'e yüklemenin misyonumuz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu felsefenin, böyle değerli bir hikayesi olan kurumun Süper Lig'de sistemiyle, taktiğiyle, oyun planıyla Avrupa'da sayılı akademisiyle ve tesisleşmesiyle bu değerin çok daha öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İLK HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK

SAMSUNSPOR'LA Play-Off yarı finaldeki ilk maçını 18 Mayıs Salı günü evinde, rövanşı 22 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Play-Off'a kalmak güzel bir başarı, önemli olan devam ettirmek. Bu sezon 18 öz kaynak oyuncumuzun görev alması ve takımın Play-Off'a kalması mutluluk verici. Play-Off maçları her iki takım için de zor olacaktır. Hedefimiz sahada Altınordu'nun en güçlü halini ortaya koymak. Finale kalmak istiyoruz. Süper Lig Altınordu'ya çok yakışacaktır. Türk gençliğine ne kadar önem verdiğimizi, güvendiğimizi bu ligde yıllardan beri gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPTAN SİNAN: 'HEYECANLIYIZ'

Altınordu kaptanı Sinan Osmanoğlu, uzun yıllardır formasını giydiği iki kez şampiyonluk yaşadığı İzmir ekibinde bir ilki yaşacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Sinan, "Güzel bir uyum yakaladık takımla sezon başından beri. İlk hedefi gerçekleştirdik. Play-Off oynayacağımız için çok mutluyuz, çok da istekliyiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Samsunspor da önemli bir rakip. Uzun yıllardır buradayım, tecrübelerimle gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir ilk yaşayacağım için heyecanlıyım. Aklımızı ve taktiksel disiplini kullanarak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.