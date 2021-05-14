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Altınordu’da tam kadro sevinci

Samsunspor ile oynanacak Play-Off yarı final ilk maçı öncesinde Şeref’in ardından Ahmet Dereli de iyileşti.

Altınordu’da tam kadro sevinci

14.5.2021

TFF 1. Lig'de salı günü evinde Yılport Samsunspor'la oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu'da sağ kanat Şeref'ten sonra forvet Ahmet Dereli'nin de iyileşmesi yüzleri güldürdü.
İzmir temsilicisi iki hücum oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarını tam kadro sürdürmeye başladı.
Ligde 9 Nisan'da deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçında ayağının burkulması nedeniyle sol ayak bilek bağında yırtık tespit edilen ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı açıklanan Ahmet Dereli, beklenenden hızlı bir şekilde iyileşerek takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı nedeniyle normal sezonun son 5 maçını kaçıran gurbetçi santrforun Play-Off müsabakalarında kadroda yer alabileceği belirtildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Play-Off karşılaşmalarında gerek duyması halinde tecrübeli forveti sahaya sürebileceği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu Ahmet Dereli, 9 gol kaydetti.

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