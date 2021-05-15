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Haberler Altınordu A.Ordu’da tempo giderek artıyor

A.Ordu’da tempo giderek artıyor

A.Ordu’da tempo giderek artıyor

15.5.2021

ALTINORDU'DA salı günü Bornova Stadı'nda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kulübün Süper Lig'e yükselmesini istemediğini dile getirerek tepki çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da bu açıklamasına rağmen şampiyonluk primi belirlediği öğrenildi.

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