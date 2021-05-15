A.Ordu’da tempo giderek artıyor

ALTINORDU'DA salı günü Bornova Stadı'nda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kulübün Süper Lig'e yükselmesini istemediğini dile getirerek tepki çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da bu açıklamasına rağmen şampiyonluk primi belirlediği öğrenildi.