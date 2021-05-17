A.Ordu istikrarı seçti

TFF 1. Lig'de Play-Off Yarı Final ilk maçında yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu istikrarı seçti. Tecrübeli teknik adam Karadeniz ekibi ile oynayacakları kritik 90 dakikada kazanan kadroyu bozmayacak.



AHMET DERELİ İYİLEŞTİ

Normal sezonun son haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli ekibin aynı kadroyla Samsunspor karşısına çıkacağı belirtildi. Kalede Erhan'ı, savunmada Rahmi, Sinan ve Kahraman'ı, orta sahada Furkan, Oğulcan ve Recep'i, kanatlarda ise Emre ve Metehan'ı görevlendirecek Hüseyin Eroğlu, ileri uçta Ahmet İlhan ve Enis'i gol umudu olarak sahaya sürecek. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak İzmir ekibi, 22 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi iç saha avantajını iyi değerlendirmek istiyor.

Forvet Ahmet Dereli'nin iyileşerek takıma döndüğü Altınordu'da eksik oyuncu bulunmuyor.