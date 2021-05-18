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Haberler Altınordu Altınordu1 - Samsunspor 0 I MAÇ SONUCU

Altınordu1 - 0 I MAÇ SONUCU

'e direkt yükselme şansını averajla kaybeden Ertuğrul Sağlam yönetimindeki , Play-Off ilk maçında Hüseyin Eroğlu'lu 'ya konuk oldu. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, evinde 'u 1-0 mağlup etti.

Altınordu1 - Samsunspor 0 I MAÇ SONUCU

18.05.2021, 19:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 20:07

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelede Altınordu güldü. İzmir ekibine galibiyeti getiren gol Yusuf Arslan'dan geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Altınordu 49. dakikada Yusuf Arslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi. Yılport Samsunspor, 90+2. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Gökhan Alsan'ın penaltı vuruşunuAltınordu kalecisi Erhan Erentürk çıkardı. Samsunspor beraberlik şansını değerlendiremedi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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