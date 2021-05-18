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Altınordu1 - Samsunspor 0 I MAÇ SONUCU

Süper Lig'e direkt yükselme şansını averajla kaybeden Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor, Play-Off ilk maçında Hüseyin Eroğlu'lu Altınordu'ya konuk oldu. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

18.05.2021, 19:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 20:07