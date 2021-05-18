Haydi Altınordu

TFF 1. Lig'de normal sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlayarak ilk kez Play- Off'a kalan Altınordu, bugün yarı final ilk maçında evinde Samsunspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İzmir ekibi, 22 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor hedefliyor.

İzmir ekibinde forvet Ahmet Dereli'nin de iyileşmesiyle kadroda eksik oyuncu kalmadı. Ligde geçtiğimiz sezonlarda 4 kez Play-Off'u kılpayı kaçıran, bu sezon ise son hafta deplasmanda Balıkesir'i 5-0 yenerek adını ilk 6'ya yazdıran Altınordu, önce finale kalıp, sonra da 51 yıllık Süper Lig hasretine son vermeyi hedefliyor. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve altyapıdan yetişen gençlerine şans veren İzmir ekibi, Süper Lig'e yükselmesi halinde yine aynı kriterleriyle mücadele edecek.



EROĞLU: AVANTAJ SAĞLAYACAĞIZ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor ile çok zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti. Rakiplerinin gücünü iyi bildiklerini ifade edin Eroğlu, "Rakibimizi ilk maçta evimizde ağırlayacağız. Rövanş için avantajlı skor elde etmek istiyoruz.

İyi oynayıp sahadan istediğimiz skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyoruz. Maça çok iyi hazırlandık. Kazanacak gücümüz var. Oyuncularıma da güveniyorum" şeklinde konuştu.