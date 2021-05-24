Altınordu’dan muhteşem başarı

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Samsunspor'u evinde 1-0 yenen, rövanş maçında ise deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, finale iki İzmir takımının kaldığını ve Süper Lig için keyifli bir mücadele olacağını söyledi. Ligin tek yabancısız takımı olduklarını, finale kalarak büyük bir iş başardıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Altyapı ağırlıklı bir kadromuz var. Şu anda da 10 milyon TL'lik bir takımız. Süper Lig'e çıkarsak da yabancı oyuncu almadan mücadelemize devam edeceğiz.

Mantalitemiz aynı olacak" dedi.



51 YILLIK HASRET BİTECEK

Play-Off'ta eşleştikleri Samsunspor'un favori olarak gösterildiğini belirten Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "İki ayaklı maçlarda ilk maçta özellikle iyi oynadık. Samsunspor'a alan bırakmadan, ilk maçı 1-0 ile geçtik. Avantajla geldiğimiz 2. maçta daha kontratak oyuncuları tercih ettik. Atacağımız 1 gol bize avantaj sağlayacaktı. Bunu da başardık. Samsunspor karşısında son dakika golü bularak maçı 2-2 tamamladık. Finale kaldığımız için mutluyuz. Samsunspor da Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah seneye bunu başarırlar. Ancak biz Altınordu'nın 51 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz."



İZVAK: BİR BAŞARI HİKAYESİ

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Türk futbolunda İzmir gecesi. İki İzmir takımımız Altay'ımız ve Altınordu'muz el ele finalde. Her zaman olduğu gibi dostluk kazanacak, İzmir kazanacak. Başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız ve futbolcu kardeşlerimiz. Emek ve destek veren herkes. Sonsuz teşekkürler. Sabırla ve cesaretle, hak edilerek yazılmış bir başarı hikayesi. Bir şehrin rekabetçi ve sportmen karakteri."



MUHTEŞEM GOL ATTI

Evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak Play- Off finaline kalan Altınordu'da genç forvet Enis Destan, 90+7. dakikada 61 metre mesafeden kaleye gönderdiği müthiş golle alkış topladı. Sürpriz bir şekilde yedek soyunan 18 yaşındaki santrfor, 70. dakikada oyuna girip uzatmada rakibin umutlarını sona erdirdi.