Kadere ‘dur’ diyemem

Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF 1. Lig Play-Off finalinde yarın Altay ile oynayacakları maç öncesi Süper Lig ile ilgili düşüncelerini yineledi. Yeni Asır gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'in sorularını yanıtlayan Özkan, "Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını hala istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da" dedi. Özkan sözlerine şöyle devam etti: 'Yenebiliriz de yenebiliriz de,. Ama tek gerçek var. Gerçek söylüyorum, kısa mutluluklar peşinde değilim. Hep söyledim yine söylüyorum. Bu sezon süre almada öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Yüzde 36 oranında genç oyuncu oynatarak Play-Off finali oynamak asıl başarı budur. Bu nedenle başta Sinan ve Ahmet İlhan olmak üzere, tüm 'abi' oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza iyi 'ağabeylik' yaptılar ve bugüne geldik. Lige çıkmasınlar gram üzülmem. Çünkü daha erken. Ama çıkarlarsa da buna kimse 'dur' diyemez. Kimileri 'Totem yapıyor başkan' diyor. Ben yürekten söylüyorum çıkmak istemiyorum. Çünkü fabrikamızda futbolcular geliyor. Onların yetiştiğinde satmadan zaten başarı kendinden gelecek. Bugün olduğu gibi" dedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise nefeslerin tutulduğu final öncesi yaptığı açıklamada "Sahaya çıkıp rakibimizi mağlup etmekten başka bir düşüncemiz yok. İlk günden itibaren bu finali oynamayı hak ettik" dedi.



KAZANAN İZMİR OLACAK

ALTAY'ın sembol ismi teknik direktör Mustafa Denizli Altay'ın yıllar sonra layık olduğu Süper Lig'e döneceğini ve bu finali bir İzmir takımı ile oynamaktan ayrı bir mutluluğunun olduğunu belirterek "Kazanan İzmir olacak. Alt yapısı ile bilinen iki büyük kulüpten biri layık olduğu yere dönecek. Bu takımın Altay olacağından eminim" dedi.

ALTAY'DA ŞAMPİYON ÇOK

Altay'da pek çok oyuncu daha önce Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kaleci Cihan, Rize, Stackhowiak Denizli, Tolga Erzurum ve Konya, Erhan G.Antep ve Erzurum, İbrahim Sivas'la şampiyonluk yaşadı. Yine Murat Malatya ve Karabük'le, M.Erdem G.Antep FK, Rıdvan G.Antep FK, Sivas ve Elazığ ile, Çağlar Kayseri ile, Ziya Denizli ile, ön libero Scuk Erzurum'la 2 kez, Zeki ise Karagümrük ve Antalya ile Süper Lig'e yükseldi.

Fatih ŞENDİL