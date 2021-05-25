Örnek hareketin sırrı belli oldu

İzmir temsilcisi Altınordu'nun, Samsunpor ile deplasmanda oynadığı Play-Off yarı final maçı sonrasında kendisine ayrılmış olan soyunma odasını temizleyerek stattan ayrılması büyük ses getirirken sosyal medya üzerinden kırmızılacivertli kulübe övgü yağdı. Samsunspor- Altınordu karşılaşması sonrası 19 Mayıs Stadyumu'nun deplasman takımı soyunma odasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bu görüntü dikkatleri çekti.



TEMİZLEYİP AYRILDILAR

Altınordu, her deplasmanda olduğu gibi Samsun'da da soyunma odasını temizleyerek stattan ayrıldı.

Bunun sırrı ise ortaya çıktı. 2018 yılında A.Madrid alt yapısı ile yapılan maçta, İspanyol ekibinin; ev sahibi takım Altınordu idarecilerinden paspas, temizlik malzemeleri süpürge bez ve temizlik malzemeleri istediği ve aynı uygulamayı yaptıkları öğrenilirken kırmızı-lacivertlilerin de bunu yıllardır uyguladıkları ortaya çıktı.