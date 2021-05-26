Altınordu - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

TFF 1. Lig play-off final müsabakası heyecanı başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Altınordu - Altay maçı için detaylar da araştırılıyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte merak edilenler...

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Altay maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İZMİR'İN FİNAL GÜNÜ

Tarihinde 1'inci Lig'de ilk kez Play-Off'a kalıp yarı finalde evinde 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak finale yükselen Altınordu tarihi fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Averajla ilk 2'nin dışında kalan Samsunspor'u saf dışı bırakan kırmızı-lacivertliler, Altay engelini de aşarak kupaya ulaşmayı hedefliyor. Play-Off yarı finalde evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek finale kalan Altay da 6'ncı kez yer aldığı 1'inci Lig Play-Off'unda ilk defa gülen taraf olmak istiyor. Ankara'da oynadığı 2 finalde 2005-06'da Sakaryaspor'a, 2006-07'de ise Kasımpaşa'ya Süper Lig biletini kaptıran siyah-beyazlılar, 2009-10'da yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Play-Off yükselme grubunda 2'nci olarak hedefe ulaşamamıştı. O sezon aynı statta Konyaspor, Altay'ı yenip Süper Lig'e çıkan taraf olmuştu.

İzmir kazanacak