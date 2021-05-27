Alkışlar Altınordu’ya

ALTINORDU, Altay'a 1-0 yenilerek 51 yıllık Süper Lig hasretine son veremezken, gösterdiği mücadele ile herkesin takdirini kazandı. Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen kırmızı-lacivertiler, ilk kez mücadele ettiği Play-Off'ta finale yükselmeyi başardı. Altınordu'yu 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan, aralıksız 9 yıldır takımın başında olan 48 yaşındaki genç teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise bu kez şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Hüseyin Eroğlu büyük üzüntü yaşadı.



MEHMET ÖZKAN DEVRİM YAPTI

2012'DE 3. Lig'deki Altınordu'yu şirketleştirerek başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sistemine verdiği önemle kırmızı- lacivertlileri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanınan bir kulüp haline getirdi. Özkan, şirketleşme sonrası 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yaptı.



EROĞLU: ÇOKÜZGÜNÜZ

ALTAY'A 1-0 yeni-lerek Süper Lig bileti-ni kaçıran Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, üzgün oldukları-nı söyledi. Eroğlu, "Hem yetiştiricilik yaparak hem de yarışarak dev bütçe-li takımlar arasında fina-le gelmemiz güzel bir şey" dedi.