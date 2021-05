Altınordu gurur dolu

TFF Birinci Lig'de tarihinde ilk kez yer aldığı Play-Off'ta finale kalmayı başaran Altınordu, final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmesine rağmen verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

KULÜPLERİN ROL MODELİ OLDU

Mütevazı kadrosuyla yarı finalde dev bütçeli Yılport Samsunspor'u eleyerek 51 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaşan kırmızı-lacivertliler, finalde 89. dakikada yediği golle kupayı Altay'a kaptırmasına rağmen alkışı hak etti. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve kendi yetiştirdiği gençleriyle yarışan Altınordu, pek çok Anadolu kulübüne rol model oldu. Öz kaynaktan A takıma çıkardığı gençleri Süper Lig ve Avrupa kulüplerine satarak önemli gelirler elde eden İzmir temsilcisinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, kazandığı paranın büyük bölümünü Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için harcadı. Tesisleşme anlamında Türkiye'de örnek gösterilen Altınordu, "Başarı gelecek" mesajı vererek gelecek sezonlarda yine Süper Lig için yarışacağını gösterdi. A Milli Takım'da da görev alan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki yıldızı bünyesinden çıkaran kırmızı- lacivertliler, bu sezon Avrupa'nın peşinde olduğu forvet Enis Destan ile Burak İnce'yi vitrine çıkardı.



'POPÜLİZME SİTEM'

ALTINORDU'NUN da hakkının verilmesi gerektiğini kaydeden Seyit Mehmet Özkan, "Popülizm'e küçük bir sitem. Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok? Bu topraklar hep böyle nankör mü olacak. Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver, 'Ustalığa Geçiş' seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. Hem yabancı oynatmadan hem de 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil deyiver be kardeşim. Hep tribünlere, hep tribünlere. Ne kadar yapmacık" yorumunu yaptı.



ÜRETİME DEVAM EDECEK

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ülkesini seven, vefayı bilen, mesleğinin gereklerini yerine getiren ve İngilizce konuşabilen üst düzey futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu toprakların her alanda öncelikle üretmeye ihtiyacı var. Hele ki 30 milyon gencin varsa, seni kimse tutamaz" dedi.



W.BREMEN'İN ADAYI EROĞLU

ALTINORDU'NUN teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Bundesliga'ya veda eden Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in gündemine geldi. 2012 yılında Altınordu'da göreve başlayan Eroğlu, takımıyla bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçırırken, Alman ekibi Werder Bremen'in dikkatini çekti. Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in Ole Werner ve Stefan Leitl ile birlikte teknik direktör adayı olan Eroğlu, İzmir ekibiyle 9 sezonda 303 maça çıktı. Takımı 3. Lig'den TFF 1'inci Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor.



'DENİZLİ'NİN FANATİĞİYİM'

DEMİRCİ bir aileden geldiğini, hayatının ustalar arasında geçtiğini dile getiren başkan Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Eskiden futbol daha güzeldi, çünkü işin içinde para ikinci plandaydı. Fantastikti, kreatifti. Para öne çıktı, futbol mekanikleşti. Bu ustaların içinde en fanatiği olduğum Büyük Mustafa (Denizli) idi. Çünkü kendisini 19 yaşında Galatasaray'a gol attığı maçından itibaren izlemeye başlamıştım. Bize yıllarca resital yaptı. Az oynardı, öz oynardı. Mustafa Abi'yi Altay'ı Süper Lig'e çıkaran antrenör olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için."



BAŞKAN ÖZKAN'DAN ÖVGÜ VAR

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinden "Tebrik, teşekkür, ustalara saygı ve sitem" başlığıyla bir yazı yayınladı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye değinerek, "Mustafa Abi'nin yetiştiği kulübü ile helalleşmesinden çok mutlu oldum" diyen Özkan, "Hemşerimiz ve kıymetli rakibimiz Altay'a Süper Lig'de canı gönülden kalıcı başarılar dilerim. Altay, Süper Lig tarihinde 41 defa ile 4 büyüklerden sonra en fazla yer almış kulüptür. Genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski 'Büyük Altay' günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnunluk duyarım. Süper Lig tüm Altay camiasına ve taraftarlarına kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Özkan, "Türkiye'nin Altınordu'su sloganımıza sahip çıkan ve bizi biz olduğumuz için destekleyen milyonlarca sporsevere çok teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu sevgi seline, bu müthiş desteğe layık olmak için aynı şekilde, hiç yolumuzdan sapmadan devam edeceğiz. Takıma emekleri için çok teşekkür ederim. Çok çalıştılar, kenetlendiler, çok istiyorlardı, bu ilk seferdi, olmadı. Postacı kapıyı iki defa çalarmış, yılmak yok, devam. Bu sezon onlar için büyük tecrübe oldu" dedi.