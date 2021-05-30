2023’te Süper Lig’deyiz

ALTINORDU'DA başkan Seyit Mehmet Özkan, iddialı açıklamalarda bulundu. Özkan, "Süper Lig'in daha erken olduğunu söyledim. Bu söylemime şaşıranlar oldu. Ben 66 yaşında bir iş insanıyım, asla böyle bir şeyi laf olsun diye söylemedim. Ama şimdi üstene başa basa söylüyorum. Altınordu takımı tek bir yabancı oyuncuyu kulübün kapısından sokmadan 2023 yılında Allah'ın izniyle Süper Lig'de olacak" dedi.

OYUNCULARIN 3-4 YIL DAHA ZAMANI VAR

ALTAY yenilgisinin ardından 5 maddelik bir açık mektup yazarak önemli mesajlar veren Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu: "Esas hedefimiz ülke futboluna oyuncu kazandırmak. Ben A takımla ilgilenmiyorum, o yüzden Süper Lig'i istemediğimi söyleyince beni anlamadılar. Bizim fabrikamızda oyuncular geliyor, onların 3-4 yıl daha zamanı kaldı. A takım, bizim vitrinimizdir."

FUTBOLCU SATMAK ZORUNDAYIM

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bütçe açığını kapatmak için futbolcu satmak zorunda olduğunu belirtti. Özkan, "Her yıl bize 2 milyon Euro lazım. Bunu da üretim tesisindeki futbolları satarak sağlıyoruz" dedi.

TEKLİFLER GELİYOR

ÖZKAN, bütün oyuncularına transfer teklifi geldiğini söyledi. Özkan, "Süper Lig'in kapısından döndük. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Final maçının ardından her mevkideki tüm oyunculara yerli ve yabancı kulüplerden çok sayıda teklifler geldi. Bunların hepsini inceliyoruz ve bekliyoruz. Transferde gerçek fiyatlar ortaya çıkmadan, hiç kimseyi satmayı düşünmüyorum. Türkiye'ye ve Avrupa'nın bir çok büyük ligine futbolcu vereceğiz" dedi. Özkan ayrıca Alman ekibi Werder Bremen'in istediği teknik direktör Hüseyin Eroğlu konusunda kendilerine resmi bir teklif gelmediğini de sözlerine ekledi.

İŞ DÜNYASINDAN TEBRİK

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 5 maddelik futbolserverlere yazdığı yazı gündem olurken, kentin önde gelen iş dünyası yöneticilerinin bulunduğu whatsapp grubundan büyük beğeni ve takdir aldı. İş dünyası, Seyit Mehmet Özkan'ı tebrik ederek finale kadar gelen futbolcuları, teknik ekibi ve çalışanları kutladılar ve 'Yanınızdayız' mesajı verdiler.

■ FATİH ŞENDİL