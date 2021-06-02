Enis Destan’a hücum

TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'i ıskalayan Altınordu'da gözler kadrosundaki genç yıldızı Enis Destan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 18 yaşındaki santrafor için Avrupa kulüpleri büyük bir yarışın içine girdi.

Enis Destan'ın Fransa'nın son şampiyonu Lille, Leipzing, Clup Brugge, Antwerp, Saint Etienne ve Bordeaux'un listesinde olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin başarılı oyuncusuna Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de Süper Lig kulüplerinin de yakın takibinde bulunuyor. Türk kulüplerden en çok ilgilenen kulübün ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Trabzonspor da takipte.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

ALTINORDU yönetiminin genç oyuncunun bonservis bedelini en az 5 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. İzmir ekibinin, Enis Destan'ın bir sonraki satışından ise en az yüzde 40 pay almayı talep ederek masaya oturması bekleniyor. Kırmızılacivertli yönetimin, ilk tercihinin yurt dışı olduğu öğrenildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ