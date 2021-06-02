Eroğlu Bremen yolunda

TFF 1. Lig'de Play-Off'ta Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Altınordu'nun 9 yıldır başında bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na yurt dışından talip var. Genç teknik adama, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Werder Bremen kanca attı. Geçtiğimiz sezon ismi Fenerbahçe ile de anılan Eroğlu'nu görüşmek içi Panzer ekibinin Almanya'ya davet ettiği öğrenildi. 9 yıldır kırmızı-lacivertli kulüpte görev yapan Almanya doğumlu başarılı teknik adamın ilerleyen günlerde Werder Bremen yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

9 SENEDE 2 KUPA KAZANDI

ALTINORDU'DA 2012-13 sezonunda görev yapmaya başlayan ve takımı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, kulüpteki 9. sezonunu geride bıraktı. Eroğlu, İzmir temsilcisiyle ligde ve kupada 332 maça çıktı. Eroğlu, 332 maçta 153 galibiyet, 86 beraberlik, 93 yenilgi yaşadı. Rakip kaleye 532 gol atıp kalesinde 378 gol gördü.