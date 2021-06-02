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Haberler Altınordu Eroğlu Bremen yolunda

Eroğlu Bremen yolunda

Dokuz yıldır ’nun başında bulunan genç teknik adam, ile görüşme gerçekleştirecek

Eroğlu Bremen yolunda

2.6.2021

TFF 1. Lig'de Play-Off'ta Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Altınordu'nun 9 yıldır başında bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na yurt dışından talip var. Genç teknik adama, gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Werder Bremen kanca attı. Geçtiğimiz sezon ismi Fenerbahçe ile de anılan Eroğlu'nu görüşmek içi Panzer ekibinin Almanya'ya davet ettiği öğrenildi. 9 yıldır kırmızı-lacivertli kulüpte görev yapan Almanya doğumlu başarılı teknik adamın ilerleyen günlerde Werder Bremen yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

9 SENEDE 2 KUPA KAZANDI
ALTINORDU'DA 2012-13 sezonunda görev yapmaya başlayan ve takımı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu, kulüpteki 9. sezonunu geride bıraktı. Eroğlu, İzmir temsilcisiyle ligde ve kupada 332 maça çıktı. Eroğlu, 332 maçta 153 galibiyet, 86 beraberlik, 93 yenilgi yaşadı. Rakip kaleye 532 gol atıp kalesinde 378 gol gördü.

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