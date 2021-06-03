ALTINORDU'DA sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Son 2 sezonda kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ilk yılında 23 maçta oynarken, geçen sezon Play-Off'larla birlikte 29 karşılaşmaya çıktı.
Altınordu’da Ufuk Budak da takımdan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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