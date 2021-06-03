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Haberler Altınordu Altınordu’da Ufuk Budak da takımdan ayrılıyor

’da da takımdan ayrılıyor

Altınordu’da Ufuk Budak da takımdan ayrılıyor

3.6.2021

ALTINORDU'DA sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Son 2 sezonda kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ilk yılında 23 maçta oynarken, geçen sezon Play-Off'larla birlikte 29 karşılaşmaya çıktı.
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