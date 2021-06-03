Burak İnce’ye kanca

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu, Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. Kırmızı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Burak İnce'ye Belçika kulüpleri kanca attı. TFF 1. Lig'de en genç gol atan oyuncu olma unvanını elinde bulunduran genç futbolcuyu, Royal Antwerp ve Club Brugge'nin yakından takip ettiği öğrenildi. Alman kulüplerinin de radarında olan 17 yaşındaki Burak İnce'yi Belçika temsilcilerinin oyuncu izleme komitelerinin bu sezon canlı olarak takip ettiği ve kulüplerine olumlu rapor verdiği bildirildi. Kulüplerin önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.

KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA

ALTINORDU gelecek vaat eden futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 40 pay talep etmeyi planlıyor. 18 yaşını doldurmayan Burak'ın transferi yaz döneminde gerçekleştirdiği takdirde satın alan kulübe 1 yıl kiralık olarak Altınordu'da oynama teklifinin de sunulacağı öğrenildi.