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Haberler Altınordu Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı

'da sözleşmesi sona eren takımdan ayrıldı

Son dakika... 'da yaprak dökümü başladı. . Lig ekiplerinden Altınordu'da 'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi.

Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı
AA

04.06.2021, 12:05

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

2019-2020 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil, bu süreçte 47 müsabakada 1 gol kaydetti.

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