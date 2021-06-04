Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.
2019-2020 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil, bu süreçte 47 müsabakada 1 gol kaydetti.
Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.