Gözler kaleci Berke Özer’de

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

WESTERLO'DA DİKKAT ÇEKTİ

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe, Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez ay-yıldızlı formayı terletti.



İKİ SEZONDA 46 MAÇA ÇIKTI

Berke Özer, 2019-2020 sezonunda Westerlo'ya kiralık gitti, 22 maçta görev yaptı. Westerlo formasıyla son iki sezonda 46 maça çıkan Berke, Türkiye U-19 Milli Takımı'nda 5, Türkiye U-17 Milli Takımı'nda 13 karşılaşmada oynadı.



KUPADA 1 MAÇTA OYNADIOYNADI

2018- 2019 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, sarı-lacivertli takımda kupada 1 maçta oynadı. U-21 takımında 8 maça çıkan genç eldiven, Altınordu A Takımı formasıyla 8 maçta görev yapmıştı.



OĞULCAN ÜLGÜN SÜPER LİG'E YAKINSÜPER

ALTINORDU'DA genç ön libero Oğulcan Ülgün, takımından önce Süper Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Profesyonel olduğu kırmızı-lacivertli kulüpte 2016-2017 sezonundan bu yana A takımda görev alan 23 yaşındaki futbolcuya başta Beşiktaş olmak üzere, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor talip. İzmir ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan, geçen sezon 31 maça çıkan Oğulcan 2 gol kaydetti. Genç futbolcu 4 kez Ümit Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletti.