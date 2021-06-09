Altınordu’da Emre gidiyor

TFF 1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Altınordu iç transferde hareketli günler yaşıyor. İzmir ekibi son olarak sağ kanat Emre Nefiz'le yolları ayırma kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcuyla karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshedeceği belirtildi. Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giyemedi. İkinci yarıda görev aldığı 12 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de şans bulan Emre, 2 asist yaptı. Altınordu'da ön libero Furkan Çil ve sol bek Ufuk Budak'tan sonra Emre takımdan ayrılan 3. futbolcu olacak. Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri sona eren Sinan ve Kahraman için de bu hafta karar verilecek.

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