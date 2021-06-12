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Altınordu’da Fatih’e veda

Kırmızı-lacivertli İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki golcü ’a gitti.

Altınordu’da Fatih’e veda

12.6.2021

Altınordu'nun altyapısından yetişen forvet Fatih Aktay, Bandırmaspor'a transfer oldu. 23 yaşındaki santfor, geçen sezon kiralık olarak 2. Lig'de Niğde Anadolu FK'da top koşturdu. Fatih, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kırmızı-lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırmadan yuvadan uçtu. Golcü oyuncu geçen sezon 2. Lig'de çıktığı 30 maçta 13 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk Budak, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli ile yollarını ayıran Altınordu'da sözleşmeleri sona eren stoper Sinan ve Kahraman da düşünmek için süre istedikleri yönetime henüz olumlu bir dönüş yapmadı. Altınordu gelecek yıl yolları ayırdığı futbolcuların yerlerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.

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